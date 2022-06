Mané al Bayern Monaco, il CT del Senegal: “Club dove si sentirà meglio”

Come riportato da Goal, il CT ha detto a chiare lettere che il suo uomo migliore sarebbe perfetto per il club tedesco: "Dico ai miei ragazzi di cercare di risolvere le questioni contrattuali quanto prima, in modo che quando riprenderanno i rispettivi campionati, avranno già trovato una base. Ho sentito parlare di Sadio al Bayern. Per me è un club che è nel suo rango. Il Bayern fa un calcio intenso, pressante con un allenatore tedesco. Sadio ha giocato a Salisburgo, in Austria, che è un Paese di confine, molto vicino alla Germania. Questo significa che non andrà in un territorio sconosciuto. Per me il club dove si sentirà meglio è il Bayern".