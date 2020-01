Mané, ancora mistero sulle sue condizioni: il Liverpool e Klopp non si sbilanciano

Le condizioni di Sadio Mané restano ancora incerte. L’attaccante del Liverpool si era infortunato nella gara contro il Wolverhampton ma sul suo problema fisico nessuno si è ancora sbilanciato. Dopo le parole a caldo di Klopp e la conferma sull’assenza del senegalese per la sfida del weekend di campionato, la società non ha fatto pervenire nessun comunicato ufficiale.

“Non lo avremo domenica”, queste le uniche parole dell’allenatore Reds su Mané. Secondo il Sun, però, filtra cauto ottimismo con il Pallone d’Oro africano che dovrebbe restare fuori per circa 3 settimane e tornare a disposizione per la sfida di Champions League del 18 febbraio contro l’Atletico Madrid. I tabloid inglese parla di infortunio muscolare. In ogni caso Mané salterà il tour de force previsto per questa settimana con il Liverpool che sarà impegnato in tre gare in una sola settimana: domenica a Shrewsbury in FA Cup, mercoledì contro il West Ham United e sabato prossimo contro il Southampton, ancora in campionato.