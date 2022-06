Mané carica il Bayern Monaco: “In Champions la prossima stagione sarà diverso”

Grande voglia di far bene per il nuovo attaccante dei bavaresi

Un'annata, quella 2022-23, dove i bavaresi proveranno a fare meglio in Champions League. Proprio sulla Coppa si è espresso il neo arrivato parlando alla Bild: "Certo che ho guardato quelle partite. Mi sembra che il Bayern abbia fatto di tutto, ma non ha ottenuto il suo miglior risultato. Conosco la sensazione perché la stessa cosa è successa al Liverpool contro l'Atlético nel 2020. Prometto che la prossima stagione sarà tutto diverso".

Ad aiutare Mané a mantenere questa sorta di promessa potrebbe peò non esserci Lewandowski: "Certo, lui è uno dei migliori attaccanti al mondo. Ma non sono la persona che può parlare del suo futuro o consigliare come il club dovrebbe agire in questa o quella situazione", ha detto il senegalese a proposito del possibile addio del polacco.