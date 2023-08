Mané conferma l’addio al Bayern: “Lasciare così fa male”

Intervistato da Sky Deutschland il senegalese ha espresso tutto il suo rammarico per l'esperienza in Baviera che non è andata come si aspettava. "Lasciare il Bayern mi fa male. Avrei voluto un finale diverso. So che avrei potuto aiutare la squadra in questa stagione, volevo dimostrarlo a tutti in questa stagione. Detto ciò, auguro al club e ai tifosi il meglio per il futuro".