Mané cuore d’oro: 41mila sterline per l’emergenza coronavirus in Senegal

Non è nuovo a gesti del genere, Sadio Mané si distingue ancora per generosità e attenzione al proprio Paese. L’attaccante del Liverpool non ha fatto mancare il suo apporto al Senegal in un momento particolare come quello che sta attraversando il mondo intero nella lotta contro il coronavirus.

Come riportano i media inglesi tra cui il Sun e ESPN UK, Mané ha fatto pervenire alla sua Nazione una donazione da 41mila sterline per far fronte alla diffusione del Covid-19. Come scrivono i tabloid la somma dovrebbe essere pari a circa 30 milioni di franchi CFA. Per il centravanti si tratta di un altro importante atto d’amore e attenzione nei confronti dei più deboli. In passato aveva contribuito anche a distribuire kit di calcio ai bambini del Senegal e, ancora più importante, alla costruzione di una struttura ospedaliera sempre nel suo Paese.