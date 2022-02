Mané cuore d’oro: paga intervento a ragazzo investito durante Coppa d’Africa

L'attaccante del Senegal e del Liverpool autore di un gesto molto bello verso la famiglia di un ragazzo sfortunato

Il Daily Mail, citando la tv camerunese Equinoxetv, riporta un retroscena davvero bello da raccontare a proposito di queste settimane vissute nel corso del torneo africano. Il calciatore aveva subito un duro colpo alla testa nel corso della sfida contro Capo Verde ed era stato costretto ad andare in ospedale per accertamenti. Ma proprio in quel breve lasso di tempo passato a verificare che tutto andasse bene, ecco un episodio speciale. Mané ha incontrato una coppia di genitori terribilmente spaventata e sofferente a causa di un incidente accaduto al loro figlio, investito da una moto e con diverse ossa rotte. I due non potevano permettersi il costo dell'operazione per salvare il ragazzo e così l'attaccante senegalese ha deciso di farsi carico di tutte le spese mediche per un totale di 400 mila FCFA.