Mané, il retroscena: Messi lo voleva al Barcellona prima dell’addio

L'argentino aveva posto l'arrivo del senegalese come "condizione" per la sua permanenza ma poi...

Da quanto si apprende anche da ASche cita il giornalista Sique Rodríguez appunto di SER Catalunya, l'acquisto di Mané era stata una precisa richiesta diLionel Messi che da sempre lo ha apprezzato anche pubblicamente. L'argentino avrebbe posto l'arrivo del senegalese come una sorta di "condizione" per la sua permanenza in Catalogna. Come noto, però, il calciatore del Liverpool non si è mosso dalla Premier League mentre proprio La Pulce ha poi detto addio al Barcellona passando al Paris Saint-Germain. L'affare tra catalani e calciatore senegalese, come spiega il media iberico, in realtà non è mai neppure iniziato vista la situazione economica d'emergenza della società.