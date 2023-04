Mané, il retroscena sul pugno a Sané: era scosso da un lutto in famiglia

In casa Bayern Monaco c'è grande tensione dopo la sconfitta contro il Manchester City in Champions League e a seguito del "pugno gate" che ha visto coinvolto Sadio Mané e Leroy Sané , con il primo che ha colpito il compagno di squadra subendo, poi, multa e sospensione da parte della società bavarese.

Eppure, ci sarebbe una leggera attenuante per l'attaccante senegalese. Infatti, come riportato dal Mirror, pare che Mané nelle ore in cui ha compiuto il gesto estremo verso il compagno, fosse scosso da un lutto in famiglia.