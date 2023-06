Mané, la grande stima per Firmino: “Speciale. Quando non giocavo mi diceva…”

SPECIALE - "Penso che insieme abbiamo fatto cose incredibili. Penso che Bobby sia un calciatore speciale. Di lui posso solo che dire 'wow'", ha esordito Mané parlando di Firmino. "Come persona posso dire che sia un ragazzo davvero positivo. Da lui ho imparato tanto. A volte quando non giocavo, in panchina o altro, lui sapeva come erom mi conosceva. Mi diceva di stare calmo, di essere positivo e che non c'era nessun problema. Questo tipo di persona non è facile da trovare... in campo, fuori dal campo, ho imparato molto da lui".