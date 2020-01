Mané, l’ex mentore: “Suo ultimo anno al Liverpool. Deve andare al Barcellona o al Real Madrid…”

Mady Touré, ex mentore di Sadio Mané, e fondatore di una accademia di calciatori in Senegal, ha parlato al Liverpool Echo del futuro del bomber del Liverpool e del Senegal.

Dopo aver vinto il Pallone d’Oro africano, il centravanti Reds punta a confermarsi tra i giocatori migliori del mondo. Per farlo, secondo Touré, Mané dovrebbe lasciare la Premier League e il Liverpool per andare in Spagna: “Sadio mi ha detto di voler diventare uno dei migliori calciatori al mondo. E ora ce l’ha fatta. Ma adesso deve lasciare il Liverpool. È il suo ultimo anno ed è ora di avanzare, al Barcellona o al Real Madrid. Lo conosco sin da quando era un bambino. Oggi abbiamo parlato di Messi e Neymar ma onestamente non penso che questi giocatori siano bravi quanto Sadio”.