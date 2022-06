Mané miglior acquisto di sempre in Bundesliga? Lo Schalke 04 non ci sta e…

L'acquisto di Sadio Mané da parte del Bayern Monaco è senza dubbio uno dei miglior colpi di mercato del club tedesco e dell'intera Bundesliga. Ma sull'importanza dell'affare non tutti sono d'accordo. Infatti, a chi considera l'arrivo del senegale il miglior affare in assoluto del campionato tedesco, ecco che lo Schalke 04 ha voluto rispondere a modo suo...

Sui social, lo Schalke 04, in risposta ad un sondaggio lanciato da DW Sports , ha voluto dire la sua in maniera netta andando contro l'esito del quesito che appunto vedere Mané come colpo numero uno. Per i tedeschi il vero affare è stato un altro e, casualmente, un loro acquisto.

Per il club della Ruhr il giocatore più forte e quindi il miglior colpo in Bundesliga è stato Raul Gonzalez Blanco, per tutti solo Raul. Il commento della società lascia intendere che non vuole discussioni a tal proposito: "Discussione finita". L'ex stella del Real Madrid si era trasferità a Gelsenkirchen nell'estate del 2010 a 33 anni compiuti e in due stagioni ottenne 98 presenze, segnando 40 reti.