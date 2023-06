Mané, niente addio al Bayern. L’agente: “Nessuna offerta araba. Resta”

Dopo la nota querelle interna con Sané, l'attaccante era dato per partente ma a quanto pare non sarà così.

Sadio Mané , almeno per ora, non dirà addio al Bayern Monaco . Lo ha confermato il suo agente, e successivamente anche il diretto interessato, a 2sTV. Dopo la lite interna con Sané si era parlato di un possibile divorzio tra l'attaccante senegalese e la società bavarese ma le cose sembrano, ora, essere diverse.

"Non ho sentito parlare di approcci provenienti dall’Arabia Saudita per lui, quel che è certo invece è che rimarrà al Bayern Monaco", le parole del suo agente Bakary Cisse. "Ha firmato per tre stagioni. Ha vissuto solo un anno finora in biancorosso, ne ha ancora altri due di contratto. Quindi sì, al momento resta in Baviera".