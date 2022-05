Mané: “Noi africani ignorati per il Pallone d’Oro. Con la Champions ci provo”

L'attaccante ha fissato come obiettivo la Champions League che potrebbe essere utile anche per la corsa al Pallone d'Oro 2022

Sul peso della vittoria della Coppa d'Africa anche in ottica Pallone d'Oro: "Questa coppa, la Coppa d'Africa, è una delle più importanti per me, è il più grande trofeo che ho vinto nella mia vita. Farò del mio meglio al Liverpool per vincere la finale di Champions League e poi vedremo cosa accadrà con il Pallone d'Oro. Io, come la squadra, dall'inizio della stagione avevo l'obiettivo di vincere tutti i trofei. Ne abbiamo già vinti due, ne abbiamo perso uno. Vincere la Champions League è qualcosa di speciale, quindi ci concentriamo su questo. Personalmente sarebbe ancora più speciale per me ricevere il Pallone d'Oro come sorta di plus in questa stagione. Sarei il calciatore più felice del mondo", ha concluso Mané.