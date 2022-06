Mané, nuovo inizio: “Da subito ho voluto il Bayern Monaco. Vi spiego perché…”

L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare ad ore, ma salvo imprevisti Sadio Mané sarà presto un nuovo calciatore del Bayern Monaco . Ieri l'arrivo in Baviera per le prime parole e le visite mediche e alla Bild anche qualche dichiarazione sui motivi che l'hanno spinto a scegliere il club di Bundesliga.

PERFETTO - L'addio al Liverpool e il sì al Bayern Monaco, Mané ha spiegato al quotidiano tedesco le motivazioni dietro la sua scelta di cambiare squadre e firmare con la società bavarese: "Quando il mio agente mi ha parlato della possibilità di andare al Bayern Monaco ho detto subito di sì. Mi sono subito immaginato in questa squadra. Per me questo è il club giusto al momento giusto. Il mio agente ha detto che c'erano altre richieste, ma ho subito sentito che dovevo scegliere il Bayern. Mi è piaciuto il progetto sportivo di questo club. Il Bayern è una delle squadre più grandi del mondo e lotta sempre per vincere dei trofei. Quindi venire qui è stata una buona idea, la decisione giusta".