Mané, per il sì al Bayern Monaco si muove anche… Nagelsmann

In casa Bayern Monaco non si molla la pista che porta al giocatore del Liverpool Sadio Mané. Il club bavarese, secondo quanto riportato da Sky Sport De, vuole convincere il senegalese a trasferirsi in Bundesliga. Per farlo, oltre ad un ottimo contratto a cifre molto generose, sembra che anche il tecnico Julian Nagelsmann possa intervenire. Anzi, che abbia tutte le intenzioni di farlo. Il mister si vorrebbe mettere in contatto personalmente con l'attaccante dei Reds per capire quali siano le sue reali intenzioni. L'ex Southampton aveva già detto di voler lasciare la Premier League ma fino ad ora, anche a causa dei vari impegni con le Nazionali non sembrano esserci state novità in tal senso. Staremo a vedere se la chiamata dell'allenatore dei bavaresi ci sarà e se porterà alla chiusura positiva dell'affare.