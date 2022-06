Mané: “Se il 60% dei senegalesi vuole che io vada via dal Liverpool…”

L'attaccante ha annunciato che andrà via dal club inglese

Il futuro di Sadio Mané sembra essere sempre più lontano dal Liverpool. Già nelle scorse settimane, l'attaccante aveva fatto capire le sue intenzioni di dire addio al club inglese destinazione, forse, Bayern Monaco. Anche dal ritiro del Senegal, il giocatore non ha fatto molto per negare la situazione e rispondendo ai media in conferenza stampa sembra aver dato ulteriore conferma.