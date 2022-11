Mané si fa male col Bayern Monaco: il Senegal trema per il Mondiale

Le condizioni dell'attaccante sengalese destano qualche preoccupazione.

Il Senegal trema in vista del Mondiale in Qatar 2022 ormai alle porte. In modo particolare preoccupano le condizioni della stella Sadio Mané. L'attaccante del Bayern Monaco, ex Liverpool, è uscito dal campo dopo 20' nel match di Bundesliga contro il Werder Brema a causa di un infortunio. Un problema che mette pressione alla nazionale africana che giocherà la prima sfida della Coppa del Mondo tra poco più di 10 giorni, contro l'Olanda.

Sebbene dopo la gara ci fosse grande incertezza sulle condizioni del giocatroe, in queste ore, però, dal Guardian, arrivano notizie confortanti da parte di Dino Toppmoeller, vice-allenatore del Bayern Monaco.

L'uomo ha rassicurato tutti in merito alle condizioni di Mané anche in ottica Qatar: "Sadio è stato colpito alla gamba, ma non è niente di grave", le parole del vice di Nagelsmann. "La sua partecipazione ai Mondiali non è in discussione".

Insomma, sembra essere stato solo un grande spavento ma, siamo sicuri, fino a quando i tifosi del Senegal non vedranno il loro beniamino tornare in campo non saranno del tutto sereni.