Mané ‘smemorato’ e multato: il retroscena al Liverpool

Sadio Mané ha iniziato da questa stagione la sua avventura al Bayern Monaco . Il nome del senealese, però, inevitabilmente verrà sempre accostato anche alla storia del Liverpool grazie ai suoi gol e ai trofei vinti. Ma in realtà anche per un'altra ragione: le multe...

Ebbene sì, perché nonostante il calciatore sia noto per non essere certamente una testa calda, un suo ex compagno, Andy Robertson, ha svelato nel corso del podcast 'We are Liverpool' che Mané prendesse davvero molte multe a causa del suo essere "smemorato".