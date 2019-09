Maradona al Gimnasia La Plata? Il Pibe: “Falsità, presi in giro i tifosi”

Diego Armando Maradona torna all’attacco. Il Pibe de Oro è stato accostato negli ultimi giorni al Gimnasia La Plata. Tuttavia, l’ex fuoriclasse argentino non ha alcun accordo con il club. La sua smentita non si è fatta attendere e si è verificata sui social: “Ragazzi, mi sembra che si stia giocando con i sogni della gente. Per il momento non mi sono accordato con qualche club, ok?”. Un duro attacco nei confronti della stampa argentina, rea di speculare su presunti accordi, dal suo punto di vista.