Maradona, avventura al Gimnasia già ai titoli di coda: ecco perché

Potrebbe essere già giunta ai titoli di coda l’avventura di Diego Armando Maradona alla guida del Gimnasia. Secondo TntSport, l’ex Pibe de Oro potrebbe dire addio alla squadra a causa del cambio alla presidenza del club.

Infatti, Gabriel Pellegrino, numero uno della società e uomo fondamentale per l’arrivo di Maradona sulla panchina, ha annunciato la propria intenzione di non candidarsi nuovamente come presidente. L’ex Pibe de Oro, il cui contratto scadrà alla fine della stagione in corso, aveva già affermato che in caso di addio del patron anche il suo futuro sarebbe stato incerto. Ecco perché, dopo solo alcuni mesi dal suo arrivo, Maradona è già pronto ad andarsene.