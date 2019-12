Maradona cerca rinforzi: si avvicina un ex Catania

Dopo un avvio shock, l’avventura di Diego Armando Maradona sulla panchina del Gimnasia La Plata. Il Pibe de oro sta lentamente guidando la sua squadra verso la salvezza. Tuttavia, per rinforzare la squadra servono giocatori di esperienza. Un possibile innesto potrebbe essere il portiere argentino Juan Pablo Carrizo. L’estremo difensore ha militato in Italia con le maglie di Lazio, Catania e Inter. Secondo quanto riportato da Cielo Sport, Carrizo ha rescisso il contratto che lo vincolava al Cerro Porteno, club paraguaiano. Il ritorno in patria si fa più vicino con grande soddisfazione di Maradona.