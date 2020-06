Maradona, il grande sogno per il suo Gimnasia si chiama… Ronaldinho

Si tratta di un rumors davvero insistente: Ronaldinho avrebbe intenzione di tornare a giocare a calcio e lo farebbe solo per Diego Armando Maradona al Gimnasia La Plata.

Nonostante l’ex stella di Barcellona e anche Milan si sia ritirata ufficialmente nel 2018, e attualmente sia agli arresti domiciliari in Paraguay a causa dei problemi dovuti all’uso di un passaporto falso, Dinho avrebbe in mente il clamoroso ritorno al calcio giocato.

Maradona aspetta Ronaldinho al Gimnasia

La voce di mercato arriva dal periodico El Dia che scrive come Ronaldinho stia pensando di infilarsi nuovamente gli scarpini da gioco per fare un clamoroso rientro nel mondo del calcio. Una sola motivazione per lui: giocare per la squadra di Diego Armando Maradona. Una vera e propria bomba di mercato che attende di trovare ulteriori conferme. La voglia del brasiliano di essere allenato dell’ex Pibe de Oro sarebbe davvero tanta. Come sottolinea anche Goal, bisogna sottolineare come l’accostamento di Ronaldinho al Gimnasia non è certo nuovo. Anche nel 2016 il brasiliano era stato vicino al club come promessa da parte del candidato alla presidente Marin. Vedremo se questi rumors troveranno conferme, intanto per gli amanti del calcio, rivedere Ronaldinho in campo non sarebbe affatto male… specie se agli ordini del Diez…



