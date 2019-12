Maradona: “Mi piacerebbe Pochettino dt del Boca Juniors. Su Riquelme…”

El Pibe de Oro Diego Armando Maradona ha rilasciato un’intervista al giornale Olé, facendo un punto della situazione circa il Boca Juniors, suggerendo cosa sia meglio per dare nuova linfa alla formazione argentina. “Chi dovrebbe essere il prossimo dt degli Xeneizes? Penso che il migliore di tutti sia il sottoscritto Maradona, ma in questo momento non ci andrò, allora mi piacerebbe che ci fosse Mauricio Pochettino. Bisognerebbe chiamarlo e convincerlo ad arrivare alla migliore squadra del mondo, in più è necessario che il Boca abbia un allenatore che sappia bene la storia del club, non è mica semplice e per tutti sedersi su quella panchina”.

Così invece Maradona su Riquelme, ora vice presidente del Boca: “Da giocatore ci ha regalato moltissime gioie, per me la verità è che non sia preparato per fare da manager. Non è facile gestire il Boca, vorrei che riuscisse a dare il massimo, ma è difficile quando non si abbia la minima idea di cosa significhi fare il dirigente in questa società”.

