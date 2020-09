Maradona non rinuncia al suo Gimnasia: in campo nonostante i rischi per il coronavirus

Diego Armando Maradona, evidentemente, non ne poteva più di stare chiuso in casa e ha deciso di andare contro i consigli medici ricevuti e presentarsi all’allenamento del suo Gimnasia La Plata. Seguendo ogni protocollo di sicurezza, l’ex Pibe de Oro si è fatto vedere sul terreno da gioco dei suoi e ha monitorato la seduta di squadra.

Maradona: il saluto sui social

Nonostante il parere medico contrario ad ogni contatto, Maradona, ritenuto persona a rischio in merito al coronavirus, ha deciso lo stesso di scendere in campo per vedere i suoi ragazzi del Gimnasia. “Molto felice di essere tornato per il mio Gimnasia seguendo ogni protocollo del dottor Luque”. Queste le parole dell’ex 10 argentino su Instagram. Anche la stessa società, questa volta su Twitter, ha voluto mostrare a tutti la grande passione del mister. “Hola Diego!”, ha scritto il club sul social network.