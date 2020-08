Maradona pronto ad allenare in Spagna: l’Elche sogna El Pibe de Oro in panchina

Diego Armando Maradona in Liga. L’ex Pibe de Oro sarebbe il primo nome per l’Elche che ha appena detto addio all’ex mister José Rojo Martin. Secondo quanto si apprende, il tutto dipenderà dalla volontà del patron del club di fare sul serio per l’ex numero 10.

Maradona all’Elche

L’attuale allenatore del Gimnasia La Plata Diego Armando Maradona potrebbe presto cambiare Paese e trovarsi ad allenare in Spagna. Stando a quanto riporta Fichajes, l’Elche sarebbe interessata all’ex Pibe de Oro per prendere il posto dell’ex tecnico Martin che, a sorpresa, sarebbe stato fatto fuori in queste ore nonostante abbia fatto grandi cose nel club riportandolo, inaspettatamente, in Liga.

Da quanto si apprende Maradona sarebbe in stretto contatto oltre che in ottimi rapporti con Christian Bragarnik, proprietario del club spagnoo, ed è per questo che l’indiscrezione potrebbe avere più di un fondo di verità.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE