Maradona, tifosi in delirio a La Plata: stadio pieno, grande festa e… sciarpe del Napoli!

L’arrivo del Pibe de oro Diego Armando Maradona a La Plata è stato un autentico bagno di folla: la leggenda argentina è stata ingaggiata qualche giorno fa dal Gimnasia La Plata, ultima in classifica nel campionato, per cercare di risollevare la situazione, e i tifosi sono andati in delirio totale. Lo Stadio Juan Carmelo Zerillo, o Stadio Del Bosque, per la presentazione di Maradona al nuovo pubblico era completamente gremito, la gente era sulle strade con i colori dell’albiceleste, ma curiosamente non sono mancate anche delle sciarpe del Napoli, in ricordo degli anni trascorsi in Italia da parte del più grande di tutti. Entusiasmo al massimo, ora non resta che concentrarsi sui risultati del campo, perché come detto la classifica piange. Operato da poco tempo al ginocchio, Diego non potrà recarsi fisicamente agli allenamenti, ma tornerà presto per guidare i suoi nuovi ragazzi alla ribalta.