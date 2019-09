Maradona torna ad allenare: “Metterò il mio cuore per il Gimnasia”

Diego Armando Maradona è tornato. Il Pibe de oro è pronto a lanciarsi in una nuova avventura. L’ex stella argentina è il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata, squadra invischiata pericolosamente nella zona retrocessione. Maradona ha commentato il suo nuovo incarico ai microfoni di Fox Sport: “Metterò tutto il mio cuore per la salvezza della squadra. Dobbiamo cogliere l’occasione per accelerare ora, non sapete quanto sia bello questo club. Dobbiamo vincere, vincere e vincere, e quando mi metto in testa qualcosa, posso essere molto testardo e ostinato”. Insomma, il Pibe è carico in vista della nuova sfida. Risollevare il Gimnasia sarà una missione durissima.