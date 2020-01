Maradona verso l’addio al Gimnasia La Plata: può diventare ct del Venezuela

Diego Armando Maradona vicinissimo a diventare ct del Venezuela. Dopo l’addio di Dudamel alla panchina della nazionale, El Pibe de Oro è dato per favorito a prenderne il posto. L’attuale tecnico del Gimnasia La Plata non si è presentato alla ripresa degli allenamenti della squadra e risulta assente da due giorni. Stando a quanto si apprende da Sport, che cita alcuni periodisti di La Red, l’assenza del Diez sarebbe apparentemente dovuta ad alcuni controlli medici concordati, ma allo stesso tempo non si può non notare come Maradona sia sempre stato molto vicino all’ambiente venezuelano con il recente appoggio al presidente Nicolas Maduro in più di un’occasione.

Maradona, inoltre, si era già dimesso dal Gimnasia a novembre a seguito del cambio di presidenza del club, salvo poi tornare sui propri passi dopo qualche giorno dopo l’intervento anche dei tifosi. Da capire come si evolverà la situazione nella quale non sono da escludere altri colpi di scena…