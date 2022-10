Marcel Franke, niente big match in Germania: in ospedale per salvare una vita

Il calciatore ha rinunciato ad una sfida importante per la sua squadra per donare cellule staminali.

Sfida d'alta classifica in Zweite Bundesliga, la seconda categoria del calcio in Germania, dove il Karlsruhe ospita il Darmstadt. Non sarà della sfida tra i padroni di casa, però, Marcel Franke e l'assenza è decisamente per una causa nobile. Il centrocampista, 29 anni, ha donato le cellule staminali per salvare la vita ad un paziente malato di cancro.