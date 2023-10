Marcelino e l’addio al Marsiglia: “Quell’irruzione degli ultras…”

Per quanto riguarda il proprio futuro, Marcelino ha ammesso di aver ricevuto una proposta dal Siviglia per succedere a José Mendilibar e di averla rifiutata, prima che il club puntasse sull’uruguagio Diego Alonso. L’ex tecnico dell’Athletic Bilbao ha detto no anche a una chiamata dall’Arabia Saudita: "C'è stata una conversazione con il Siviglia, che è un grande club, ma non c'erano le condizioni necessarie perché accettassi questo nuovo progetto. Mi avevano proposto un anno di contratto, ma dopo l’altra mia esperienza lì ho capito di essere più adatto a progetti lunghi. Settimana scorsa ho ricevuto un'offerta molto ricca dall'Arabia, ma non rientra nelle mie prospettive. La mia ambizione in questo momento è quella di lavorare con un progetto serio”.