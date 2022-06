Marcelo, avversario del Real Madrid la prossima stagione: il tentativo di un amico…

Solamente poche ore fa ha salutato ufficialmente il Real Madrid dove ha fatto la storia diventando il giocatore più vicente tra i Blancos. Adesso per Marcelo, terzino brasiliano di 34 anni, è tempo di pensare ad una nuova avventura. Lui ha sempre detto di voler rimanere in Europa, magari per giocare ancora in Champions League. Ma chissà che la recente proposta arrivatagli da un amico non gli farà cambiare idea...