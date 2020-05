Marcelo chiude al trasferimento: “Voglio rimanere”

Il rapporto tra Marcelo e i tifosi del Real Madrid con il tempo si è deteriorato e non poco. Dopo alcune prestazioni opache da parte del brasiliano, la tifoseria blanca aveva addirittura fischiato il numero 12 della squadra spagnola. Dopo quell’episodio si sono susseguite le voci riguardo un addio a fine stagione.

VOGLIO RESTARE – Durante una diretta Instagram con l’ex compagno Fabio Cannavaro, Marcelo ha chiarito la sua volontà: “Io non voglio andare via dal Real Madrid e la dirigenza non mi farà andare via. Sto molto bene qui. Non so se la Juventus mi vuole, è la verità”. Un indizio chiaro quindi sul futuro dello spagnolo che molto probabilmente rimarrà al Santiago Bernabeu.