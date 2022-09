Marcelo dà già spettacolo all’Olympiacos: 25mila tifosi alla sua presentazione

Inizia la nuova avventura del brasiliano in Grecia.

Non poteva non iniziare con una grande festa la seconda vita calcistica di Marcelo. Dopo l'addio al Real Madrid, il brasiliano ha scelto di continuare a giocare in Grecia vestendo la maglia dell'Olympiacos. Una scelta che dal primo giorno è stata accolta con grandissimo entusiasmo e calore.