Marcelo Guedes cacciato dal Lione per… flatulenze nello spogliatoio

Il retroscena sull'addio del giocatore dal Lione nei mesi scorsi

Episodio bizzarro raccontato in queste ore dalla stampa francese a proposito di Marcelo Guedes , ex calciatore del Lione , oggi al Bordeaux . Aveva fatto scalpore la decisione del club di cacciare il difensore a metà stagione con il brasiliano che si era ritrovato, nel mese di gennaio, a dover cambiare squadra.

Si era parlato di problemi con l'allenatore e con il direttore sportivo Juninho , ma la realtà sarebbe un'altra. Come riportato da Goal che cita L'Equipe, a seguito di una brutta sconfitta per 3-0 contro l'Angers - risalente ai primi match della stagione -, Marcelo Guedes avrebbe tenuto un comportamento fuoriluogo negli spogliatoi facendosi prendere dall' ilarità e da flatulenze ...

Sì, il giocatore, nonostante il momento fosse quello appena successivo ad una dura sconfitta, per "superare" il k.o. aveva scelto il divertimento nello spogliatoio con un modo molto particolare. Il suo comportamento non è piaciuto ai compagni e alla dirigenza che ha dunque optato per la "cacciata", arrivata a tutti gli effetti nel gennaio successivo.