Marcelo ha le idee chiare: “Voglio restare al Real Madrid per tutta la vita”

Il brasiliano non nasconde la sua voglia di restare nonostante le voci lo vorrebbero in partenza dal club

PER SEMPRE - "Speriamo che la mia storia con il Real non finisca qui. Non voglio. Il mio contratto scade in estate, ma voglio restare qui tutta la vita fino a 50 anni", ha detto Marcelo. "Non so cosa sta succedendo che accada, sono molto felice; sono molto felice di giocare nella migliore squadra del mondo; ho appena battuto una leggenda del Real Madrid, Don Paco Gento; sono il giocatore con più titoli nella storia del Real Madrid... Non ha prezzo. Voglio restare", ha confessato il difensore esterno del Real.