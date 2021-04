Marcelo, la “gita” a Valencia costa cara: arriva multa per violazione norme anti Covid

Costa 2700 euro a Marcelo la gita con tutta la famiglia a Valencia dello scorso weekend. Il terzino brasiliano del Real Madrid non aveva fatto nulla per nascondere la sua “escursione” lontano da Madrid, città in cui abita e dalla quale non sarebbe potuto uscire per via delle norme anti contagio da Covid.

Aveva, infatti, fatto molto discutere il suo post social pubblicato su Instagram nel quale, con tanto di discalia del posto, il giocatore mostrava degli attimi di relax con sua moglie e i suoi figli. Peccato,appunto, che per via delle regole anti contagio da Covid, nessuno potesse spostarsi fuori dal comune di appartenenza.

Come riporta Mundo Deportivo, che cita anche El Mundo e Cadena Ser, a Marcelo è stata notificata una multa di ben 2700 euro della quale i media iberici danno anche una ben dettagliata precisazione. La sanzione è così composta: 600 euro per ciascuno dei membri della famiglia, quindi 2400 euro, a cui bisogna aggiungere anche il reato di non aver indossato la mascherina: 100 euro a persona. Il figlio più piccolo, però, è esente dall’obbligo di indossare il dispositivo e quindi il totale da aggiungere è “solo” di 300 euro.