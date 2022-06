Marcelo, prima l’omaggio del Real Madrid poi… la Turchia

Fresco di vittoria della Liga e della Champions League col Real Madrid, Marcelo pianifica il proprio futuro che sarà lontano dal club spagnolo dopo oltre 500 partite disputate e una quantità enorme di trofei conquistati. Per il brasiliano sarà addio alla camiseta blanca ma non prima di una giornata a lui dedicata, quella del prossimo 13 giugno quando al Santiago Bernabeu gli sarà fatto un meritatissimo tributo da parte della società e dei suoi tifosi.

Poi, sarà tempo di pensare alla prossima squadra perché Marcelo non ha alcuna intenzione di lasciare il calcio e soprattutto l'Europa. Infatti, come spiegato da Marca, sebbene le piste Qatar, MLS ed Emirati esistano, il brasiliano si sente ancora forte e al livello giusto per competere anche nelle Coppe europee. In tal senso le offerte che gli sarebbero arrivate dalla Turchia farebbero al caso suo. Livello abbastanza alto e soprattutto la possibilità di giocare appunto o in Champions o in Europa League. Staremo a vedere cosa deciderà di fare. Prima, però, la meritata festa d'addio al Real.