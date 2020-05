Marcelo, ricordi blancos: “Il giorno più bello? La mia presentazione”

Ultimamente chiacchierato, spesso anche criticato, ma Marcelo ha in mente, e nel cuore, solo una cosa: il Real Madrid. Il terzino sinistro brasiliano ha parlato ai microfoni di Marca della sua lunga carriera con la maglia dei blancos. Dal suo approdo nella capitale spagnola sino ai giorni attuali.

Marcelo: l’arrivo al Real Madrid

Quando è arrivato al Real Madrid non avrebbe mai pensato di diventare il terzino sinistro più forte del mondo e di vincere tutti i trofei che può adesso vantare in bacheca. Anzi. Marcelo era solamente molto felice di essere arrivato in un club che da sempre era stato il suo sogno: “Dall’esterno vedevo qualcosa di molto grande. Una vera e propria istituzione. Quando sono arrivato ho capito che era davvero così. L’immensità del Real Madrid era tangibile. Ho subito pensato che avrei dovuto lottare e combattere per avere la mia occasione. Allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Devo essere grato di aver vissuto certe emozioni qui. Nel Real Madrid, il miglior club del mondo”.



Il momento più bello in blancos

Spazio ad altri ricordi. E nonostante i tanti bei momenti in carriera, Marcelo ne sceglie uno particolare. Il più bello: “Arrivare al Real Madrid è stato qualcosa di molto bello, un sogno diventato realtà. Ho vissuto molte notti magiche e momenti meravigliosi, ma se devo sceglierne uno, sceglierò sempre il mio arrivo al Real Madrid, la mia presentazione. Era come un film nella mia testa“. Ma da quella presentazione sono passati tanti anni: successi, sconfitte, crescita dello spogliatoio, sempre con Sergio Ramos: “Essere il secondo capitano e avere Sergio è qualcosa di unico. Un leader nato. Essere tra i capitani è una grande responsabilità. Non ho mai smesso di imparare qui al Real e continuerò a farlo”.

Futuro

Marcelo poi guarda avanti e non pensa solo al futuro ma a quello che ha fatto e che lascerà un giorno a Madrid: “Uno dei miei obiettivi era lasciare un’eredità a qualcuno. Di lasciare segno della mia esperienza qui. Se guardo indietro sono felice per quello che è stato ogni giorno. Il mio più grande successo è stato guadagnare il rispetto. Rispettare ed essere rispettato da tutti qui. Bisogna capire che il Real Madrid è qualcosa di grande e che indossare la maglia blanca è un onore ma anche un peso. Ogni giorno devi sentire il valore del Real, devi essere uno del Real, viverlo così”.

