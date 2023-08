Marcelo rompe una gamba ad avversario e scoppia in lacrime: “Momento difficile”

Marcelo si stava muovendo in dribbling con la palla al piede quando in un movimento ha calpestato la gamba del rivale che si è letteralmente spezzata. Le immagini diventate virali sul web sono fortissime e sui social lo stesso giocatore si è voluto scusare per l'accaduto.

Successivamente, come detto, sono arrivate anche le scuse social del brasiliano rimasto evidentemente sotto choc in prima persona per l'accaduto: "Oggi mi è toccato vivere un momento molto difficile in campo. Involontariamente ho infortunato un mio collega. Voglio augurarti la migliore guarigione possibile Luciano Sanchez. Tutta la forza del mondo!".