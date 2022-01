Marcelo, rosso carissimo: rischia tre giornate per qualche parola di troppo all’arbitro

L'esterno del Real Madrid è stato espulso nella sfida degli ottavi di Copa del Rey contro l'Elche

Come riportato da AS , infatti, Marcelo , espulso alla fine del primo tempo supplementare, avrebbe usato una frase dal doppio significato per incolpare l'arbitro di una decisione sbagliata. "Eres muy malo", le parole di troppo dette dal brasiliano che avrebbero una traduzione molto particolare. "Sei molto cattivo (o severo)", ma potrebbero anche voler dire "molto scarso". Proprio questa seconda ipotesi sembra essere stata presa in considerazione dal diretto interessato che a referto avrebbe registrato: "Al 102' minuto, il giocatore Vieira Da Silva Junior, Marcelo, è stato espulso per il seguente motivo: ha fermato un'evidente occasione da rete con un fallo. Dopo la sanzione, si è rivolto al direttore di gara con l'espressione Eres muy malo".

Il laterale del Real Madrid, quindi, rischia una sospensione di tre turni (uno per il rosso e due per l'insulto) ed è per questo che il Real è già pronto al ricorso, esattamente come per Toni Kroos, ammonito per un fallo, in realtà, mai commesso.