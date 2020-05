Marcelo ‘tradisce’ Cristiano Ronaldo: “Chi meglio tra lui e Messi? Non si può dire ma…”

Nel corso della lunga e curiosa intervista a tu per tu con Fabio Cannavaro su Instagram, il terzino brasiliano del Real Madrid Marcelo è stato pizzicato anche sull’eterna rivalità tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

L’ex difensore ha voluto stuzzicare Marcelo su chi fosse il migliore, o quantomeno il suo preferito tra i due assi dell’ultimo decennio del mondo del pallone e a precisa domanda, il brasiliano ha risposto: “Eh eh, che domanda. Non si può dire chi sia il migliore. Io posso dirti che ho giocato e mi sono allenato per dieci anni con Cristiano Ronaldo e la motivazione che ti dà in campo è unica. Messi è qualcosa di eccezionale col pallone. In un attimo da fermo può farti gol”. Nessuna vera presa di posizione, neppure quando Cannavaro insiste domandando: “Forse CR7 è più leader sul campo rispetto a Messi?”. Marcelo sorride, si limita ad annuire confermando un carattere evidentemente diverso tra i due fenomeni, ma nessun ulteriore commento…