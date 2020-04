Marcelo, una vita al Real Madrid grazie a…Roberto Carlos

Da brasiliano a brasiliano. Da campione a campione. Roberto Carlos e Marcelo negli ultimi anni hanno percorso per chissà quanti chilometri la fascia sinistra del Real Madrid. L’attuale laterale dei Blancos deve però tanto all’ex Inter.

NON CEDETELO – In occasione del suo 47esimo compleanno Roberto Carlos ha rilasciato una lunga intervista a ESPN. L’ex terzino ha parlato anche dei primi passi di Marcelo nello spogliatoio dei galacticos: “Ho conosciuto Marcelo quando lui aveva 18 anni. Il Madrid in quell’anno voleva cederlo ad altri club spagnoli per permettergli di fare esperienza, ma io dissi che non doveva muoversi“. Il laterale ha poi rivelato di aver invitato Marcelo a casa sua durante le feste per non lasciarlo solo. Insomma, una sorta di fratello maggiore per Marcelo che ha ripagato eccome tutti gli sforzi di Roberto Carlos.