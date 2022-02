Marcelo vuole diventare il più titolato del Real e… fare il modello di intimo

Novità in vista per il brasiliano

Secondo quanto riportato da Cadena Cope, citata anche da Marca , il brasiliano ha le idee chiare sul suo futuro prossimo. L'intezione del giocatore è quella di vincere in Liga o in Champions League ottenendo dunque un trofeo che lo farebbe diventare il giocatore del Real Madrid più vincente della storia del club . Dopo aver raggiunto tale traguardo, per lui si aprirebbero le porte di un altro mondo.

L'esterno andrebbe a mettere fine alla sua carriera iniziando l'avventura come modello di biancheria intima. Paco Gonzalez, il direttore del programma 'Tiempo De Juego' di Cadena Cope, su questo non ha dubbi: "Non continuerà a giocare a calcio. Il suo piano futuro è quello di diventare un modello per un marchio di abbigliamento nordamericano, forse uno che vende boxer".