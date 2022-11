Marcos Alonso: “Volevo giocare al Barcellona, la squadra della mia famiglia”

Intervista a Sport.es per Marcos Alonso , esterno del Barcellona , a proposito della sua decisione di trasferirsi in estate nel club blaugrana e di questa prima parte di stagione in Liga. L'ex Serie A ha parlato della scelta di indossare la divisa del club catalano e delle motivazioni che lo hanno spinto a farlo.

"Spero di essere molto felice qui, il progetto è bellissimo. A un certo punto della mia carriera, il mio desiderio era giocare per il Barça", ha detto Marcos Alonso. "Quest’estate è stata un po’ stressante, l’altra opzione era rimanere al Chelsea, squadra dove comunque mi sentivo importante. Ora sono molto motivato". Tra le altre cose che hanno portato lo spagnolo a dire di sì ai catalani, anche la famiglia: "Mio padre era un allenatore e noi lo seguivamo in diverse città, tifando per la squadra ovunque fosse. Ovviamente la squadra di mio padre era il Barça e in casa appartenevamo tutti al Barç. Poi anche mio bisnonno ha giocato al Barcellona (Luis Zabala Echeverría).