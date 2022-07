Maresca torna al Manchester City: “Orgoglioso della chiamata di Guardiola”

Enzo Maresca , dopo l’esperienza deludente in panchina al Parma , è pronto a lavorare nuovamente fianco a fianco con Pep Guardiola . Il Manchester City ha infatti ufficializzato il suo arrivo nello staff del manager spagnolo e ai microfoni dei Citizens, l’italiano ha espresso tutta la sua gioia. Per Maresca si tratta di un ritorno: nel 2020 il tecnico italiano aveva guidato l'Under 23 del Manchester City al successo della Premier League 2. Queste le sue parole:

"Sono molto felice di essere tornato al Manchester City, uno dei club più grandi del mondo. Ho guadagnato molto dalla mia stagione qui come allenatore dell’EDS e ho visto quanto siano talentuosi i giocatori e lo staff di questo Club. Sono molto orgoglioso che Pep mi abbia chiesto di tornare, questa volta come parte dello staff dietro le quinte della prima squadra, e non vedo l’ora di aiutare lui e i giocatori nelle stagioni a venire".