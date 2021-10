Mariano Diaz debutto stagionale col Real… doloroso: si rompe il naso

L'attaccante si è fatto male alla prima in stagione in Liga col club

Avrebbe sicuramente sperato in un debutto stagionale migliore, ma Mariano Diaz la prende comunque con filosofia nonostante... la rottura del setto nasale . L'attaccante del Real Madrid è sceso in campo per la prima volta in Liga quest'anno e ha dato il suo contributo alla vittoria dei blancos con l'Elche anche se ha dovuto fare i conti con un infortunio piuttosto doloroso.

Il calciatore si è, infatti, procurato la rottura del naso come da lui stesso reso noto sui social: "Sono molto contento del mio debutto in questa stagione e della vittoria della squadra, ma, purtroppo, dopo un grave colpo durante la partita, mi sono rotto il naso", ha scritto su InstagramMarianoDiaz. "Ho bisogno di un intervento chirurgico. Starò via per alcuni giorni, ma non vedo l'ora di tornare dai miei compagni. Un altro ostacolo in arrivo, ma anche un motivo in più per continuare a lottare".