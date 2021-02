Maribor, addio Camoranesi: esonerato insieme al direttore sportivo

Mauro German Camoranesi non è più l’allenatore del Maribor. Questo l’annuncio dato nelle scorse ore dalla società sui propri canali social, ed in particolare su Twitter. I vertici societari non erano soddisfatti delle prestazioni della squadra e hanno optato per un cambio di guida tecnica.

Dopo aver firmato nel mese di settembre col club sloveno, l’ex campione del mondo del 2006 con la Nazionale Italiana, dice addio al club. Con lui anche il direttore sportivo.

L’annuncio del Maribor

“La decisione della dirigenza – si legge nel breve messaggio pubblicato dal Maribor su Twitter – riguarda dei cambiamenti sportivi che si sono resi necessari e che sono stati decisi a seguiti di una assemblea da parte del consiglio d’amministrazione. Oliver Bogatinov non è più il direttore sportivo, Mauro Camoranesi non è più l’allenatore dell’NK Maribor. Il nuovo direttore sportivo è Marko Šuler, la squadra sarà guidata da Saša Gajser a Sežana”.

Al momento il Maribor si trova al secondo posto in classifica con 40 punti contro i 42 della capolista Olimpija Ljubljana.