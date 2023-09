Maribor, scoppia il caso Ilicic: fuori squadra per scarso impegno

Krznar avrebbe infatti comunicato alla società di non essere disposto a proseguire la convivenza con Ilicic. Il club ha scelto di dare carta bianca all'allenatore, pertanto Ilicic è stato di fatto messo fuori rosa.

Non tutti in società sembrano essere convinti di questa decisione, confermata dal direttore sportivo Marko Suler, ma al momento Ilicic risulta sospeso dagli allenamenti della prima squadra e potrà allenarsi da solo con un programma specifico volto a ritrovare la forma fisica perduta.

Ilicic non si sarebbe integrato con il resto dello spogliatoio ed è accusato di non avere una all'altezza della situazione, al punto che Krznar lo ha impiegato soltanto tre volte dall'inizio su 11 partite di campionato. I tifosi sono dalla parte di Ilicic, ma per il momento a "vincere" è stato il tecnico. Quel che è certo è che l'ambiente è spaccato e che Josip, che compirà 36 anni a gennaio, è sotto contratto col Maribor fino al giugno 2025.