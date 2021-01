Marine FC, 30 mila biglietti virtuali venduti per la sfida col Tottenham: “Siamo ok per 20 anni…”

Il Marine FC non avrà “problemi economici” per i prossimi 20 anni. Ne sono sicuri i membri del club che confermano quanto affermato da talkSport a proposito della sfida inedita andata in scena ieri contro il Tottenham.

La squadra di ottava divisione inglese ha sfidato gli Spurs di José Mourinho in FA Cup per il terzo turno del torneo. Un evento che ha visto il club mettere in vendita biglietti virtuali al costo di 10 sterline l’uno. Nonostante i posti del piccolo impianto fossero solo 389, il risultato dell’iniziativa è stato incredibile. Sono stati ben 30.697 i tickets venduti. Una sorpresa che l’attaccante della piccola squadra Niall Cummins ha accolto con piacere: “Penso che il club sia sistemato per la prossima decade… probabilmente anche due decadi”, ha spiegato a talkSport. “Quando la FA ha annunciato che i premi in denaro per la Coppa sarebbero stati ridotti, la cosa ha colpito significativamente il Marine FC. Sapevamo che ci sarebbero stati al massimo 500 biglietti, per cui la stima era di 5mila sterline che il club avrebbe potuto guadagnare. Per questo motivo l’idea dei biglietti virtuali ha salvato il club. Ci siamo svegliati domenica e avevamo già ottenuto 12.500 sterline”.

E con oltre 30mila tagliandi poi venduti in totale…