Marine FC, contro il Tottenham niente miracolo nonostante… ‘Jurgen Klopp’ a fare il tifo

C’era grande attesa al campo del Marine FC, squadra di ottava divisione inglese, per la gara di FA Cup contro il Tottenham. Il risultato, si sapeva, difficilmente sarebbe potuto essere messo in discussione, nonostante anche i tifosi ci abbiano messo del loro per supportare il proprio team.

Tra gli “spalti” del campo, ecco tanti sostenitori della squadra di casa assistere e supportare i propri beniamini contro José Mourinho e Bale. Cartelloni, cori e anche qualche strana idea. Vedere per credere una strana coppia apparsa ai lati del terreno di gioco. Si tratta di un tifoso del Marine FC e del “suo amico” Jurgen Klopp. Proprio così, per la sfida di FA Cup, per provare ad incutere timore al Tottenham, c’era anche il manager tedesco. Chiaramente, si trattava di una stampa a grandezza d’uomo, ma il tentativo del fan è comunque da apprezzare. Nulla di fatto, però, solo grande ironia e i complimenti per la curiosa trovata. Gli Spurs si sono imposti per 0-5. Ma il risultato, era l’ultima cosa che importanta a quelli del Marine…